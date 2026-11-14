Colectivazo en bulevar; una lesionada, el saldo

Una persona del sexo femenino lesionada y cuantiosos daños materiales fue lo que dejó como saldo un aparatoso accidente de tránsito entre un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 1 y un automóvil particular, esto sobre el bulevar Ángel Albino Corzo, ubicado al oriente de la capital chiapaneca.

El percance se registró cerca del retorno localizado frente al supermercado Bodega Aurrerá, donde un vehículo tipo sedán de color blanco y la combi colisionaron.

Sin precaución

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el conductor de la unidad particular circulaba de oriente a poniente y al intentar ingresar al retorno para dirigirse hacia el supermercado, presuntamente le hizo corte de circulación al colectivo que avanzaba en el carril contrario, de poniente a oriente.

Tras el encontronazo, en un principio se reportaron varias personas lesionadas, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a una fémina que viajaba como copiloto en el automóvil sedán, quien tenía diversas contusiones y tuvo que ser llevada de urgencia en ambulancia a un hospital.

Asimismo, los socorristas valoraron a nueve pasajeros del colectivo que también presentaban golpes; sin embargo, ninguno aceptó el traslado hospitalario y prefirieron esperar el pase médico del seguro.

Más tarde, elementos de la Policía Municipal acudieron para atender el accidente y realizar las primeras diligencias. Los vehículos involucrados y el conductor particular fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Posteriormente, peritos de Tránsito de la Fiscalía General del Estado hicieron el levantamiento de indicios y las pesquisas necesarias para integrar la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades conforme a la ley.