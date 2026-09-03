Colectivazo en La Pimienta salda con tres lesionados

Tres personas resultaron lesionadas luego de un aparatoso accidente de tránsito protagonizado por una unidad de transporte público en modalidad de colectivo, ocurrido durante la mañana del miércoles en el barrio La Pimienta, en la capital chiapaneca.

Eran aproximadamente las 11:10 horas sobre la 4.ª Oriente, entre 12.ª y 13.ª Norte, cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para atender la emergencia y realizar las diligencias.

Mala maniobra

De acuerdo con los primeros reportes, el colectivo circulaba por la zona cuando el chofer habría intentado una maniobra para rebasar; sin embargo, durante la acción perdió el control y terminó estrellándose contra un automóvil Toyota Corolla que se encontraba estacionado.

El fuerte encontronazo dejó como saldo tres personas lesionadas. Personal de emergencia acudió para brindarles atención y llevar a cabo una valoración, determinándose que las lesiones no requerían de traslado a un hospital.

Los afectados permanecieron en el sitio durante las primeras pesquisas y posteriormente se retiraron por sus propios medios.

Mientras tanto, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento del percance y coordinaron las acciones para retirar los vehículos involucrados y evitar mayores afectaciones a la circulación.

Una grúa con plataforma hizo las maniobras necesarias para remolcar tanto el colectivo como el automóvil, trasladándolos al corralón correspondiente, mientras la vialidad fue liberada.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente y deslindar las responsabilidades de acuerdo a la ley.