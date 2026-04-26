Colectivazo en la zona centro

Durante la mañana del sábado, un aparatoso accidente de tránsito dejó como saldo a dos personas con lesiones y daños materiales valuados en miles de pesos en la zona centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El hecho fue registrado aproximadamente a las 08:05 horas. Los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron un reporte al número de emergencias 9-1-1, en el cual mencionaban un choque que involucraba un transporte público, por lo que arribaron a la 1.ª Norte y 4.ª Oriente, en la zona centro.

UnoXUno

Ahí, informaron que el chofer de una unidad en modalidad de colectivo de la ruta 5413 colisionó contra un vehículo de la marca Chevrolet en la intersección de calles en donde se encuentra activo el programa vial de UnoXUno. Se desconoce quién no respetó el alto.

Luego del fuerte impacto, la combi salió proyectada contra dos automóviles que al parecer se encontraban estacionados, dejando como saldo a dos personas lesionadas y daños materiales valuados en varios miles de pesos.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas graves. Agentes de Tránsito se constituyeron y tomaron conocimiento de lo sucedido.

Asimismo, se requirió el apoyo de las grúas con plataformas para remolcar las unidades involucradas y remitirlas al corralón, mientras se deslindan responsabilidades conforme a la ley.