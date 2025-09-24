Colectivazo por no respetar el alto del semáforo

Seis personas lesionadas y daños materiales valuados en miles de pesos, fue lo que dejó como saldo un fuerte accidente de tránsito sucedido sobre el bulevar Ángel Albino Corzo, a la altura del parque 5 de Mayo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Semaforazo

El percance ocurrió cerca de las 13:35 horas cuando un colectivo de la ruta 6210 se estrelló contra un vehículo particular en circunstancias que, según las primeras versiones, habrían derivado de un presunto semaforazo.

La colisión fue tan violenta que el automóvil particular terminó sobre el andén central de la importante vialidad, sorprendiendo a los peatones y conductores que transitaban por la zona.

Policías de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido y coordinar las labores de auxilio.

En apoyo también se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron la atención prehospitalaria a los seis lesionados.

Tras la valoración médica se informó que ninguno de ellos presentaba heridas graves ni requería traslado a un hospital, aunque todos sufrieron golpes y crisis nerviosa.

Caos vial

El percance dejó un importante congestionamiento vehicular durante más de una hora, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

Finalmente, una grúa con plataforma remolcó ambas unidades que fueron enviadas al corralón para deslindar responsabilidades.

Una vez más, la imprudencia y el exceso de velocidad en el transporte público de la capital chiapaneca, una situación que genera preocupación entre la ciudadanía.