Colectivazo salda con nueve lesionados

Nueve personas resultaron lesionadas y miles de pesos en daños materiales se contabilizaron tras un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana del lunes en la colonia Albania Alta, ubicada al norte de la capital chiapaneca.

El percance fue protagonizado por una unidad de transporte público de la ruta 77, la cual presentó una falla mecánica mientras circulaba con varios pasajeros a bordo.

Percance

De acuerdo con el informe preliminar, la unidad Nissan NV350 avanzaba sobre la calle Río Portugal entre las avenidas 20 de Noviembre y Río Lagartero, cuando de manera repentina la flecha de tracción trasera se rompió.

Esto provocó que el chofer perdiera el control, desviándose de su trayectoria y estrellándose de manera violenta contra dos vehículos que se encontraban estacionados a un costado de la vía de comunicación.

El incidente dejó como saldo a nueve personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

Sin heridos graves

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron de inmediato para brindar los primeros auxilios a los afectados, quienes presentaban golpes y crisis nerviosa. Ninguno requirió traslado hospitalario, aunque se indicó que varios fueron valorados por precaución.

Testigos señalaron que la aseguradora tardó en llegar, lo que motivó que algunos familiares de los usuarios retiraran por su cuenta a los heridos.

Por otra parte, agentes de la Policía Vial Municipal acordonaron la zona, tomaron conocimiento del hecho y ordenaron el retiro de la unidad de transporte que fue enviada al corralón mientras se deslindan responsabilidades.