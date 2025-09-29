Colectivero por poco provoca una tragedia

A pocos kilómetros del entronque del municipio de Catazajá, en la demarcación chiapaneca sobre la carretera federal Villahermosa–Escárcega, un percance vial sucedió dejando un saldo preliminar de daños materiales leves y un buen susto entre los pasajeros de un vehículo Toyota Hiace.

Abandonó el camino

De acuerdo a datos obtenidos por este medio informativo, se supo que el conductor de una unidad de transporte público, con razón social Transporte Villahermosa-Candelaria TVC, marcada con el número económico 105, que cubría la ruta Villahermosa con destino a Candelaria, perdió el control en este tramo carretero.

El colectivo abandonó la vía de comunicación y terminó entre la espesa vegetación. Por fortuna, los pasajeros lograron salir por su propio pie y nadie resultó con lesiones graves, solo con golpes menores, aunque varios sufrieron crisis nerviosa.

Al lugar rápidamente acudieron elementos de distintas corporaciones policíacas y brigadistas de auxilio, mientras que efectivos de la Guardia Estatal abanderaron la zona para prevenir otro percance y garantizar la seguridad de los usuarios, quienes en su mayoría eran adultos mayores.

Posibles causas

Trascendió que entre las posibles causas del accidente se mencionó una falla mecánica, manipulación del celular por parte del conductor —lo cual lo distrajo— o incluso un “pestañazo” del chofer.

Las autoridades ya realizan las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y obtener una versión oficial.