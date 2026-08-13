Colectivero sufre convulsión y se estrella en anuncio

Un colectivero, ahora no por causas de imprudencia, terminó estrellando su unidad contra el anuncio de un cervecentro, ya que este sufrió un cuadro de convulsiones mientras manejaba en el fraccionamiento Real del Bosque, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Tras el impacto, el reporte fue realizado alrededor de las 12:20 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron sobre el bulevar del mismo nombre del fraccionamiento.

Escena

Ahí, cuando los agentes hicieron acto de presencia, informaron que el chofer de un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 125-12, se había estrellado contra un anuncio, propiedad de un cervecentro.

Como saldo del impacto, seis pasajeros que viajaban en el colectivo resultaron conlesiones en sus extremidades.

Estos fueron socorridos por personal paramédico del Sistema Estatal de Protección Civil, quienes le brindaron la atención prehospitalaria en el lugar del incidente.

Un traslado

Tras la valoración, se informó que solo una persona iba a ser llevada a un centro hospitalario para recibir atención médica profesional.

Una hora más tarde, luego del recuento de los daños, se requirió que una grúa con plataforma se encargara de remolcar la unidad motriz y remitirla al corralón en turno.