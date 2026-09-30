Colectivo arrolla a mujer; no fue hospitalizada

Con diversas contusiones resultó una mujer luego de ser atropellada por un colectivo del transporte público, mientras intentaba cruzar una vialidad en la colonia Las Granjas, localizada en la capital Tuxtla Gutiérrez.

El accidente fue reportado cerca de las 10:35 horas del martes en el cruce de la avenida Guanajuato y la calle Durango, donde agentes de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para verificar el percance.

Solo golpes, nada grave

De acuerdo con los primeros informes, la fémina se disponía a atravesar la calle cuando fue alcanzada por la unidad de transporte público. El impacto provocó que sufriera golpes en distintas partes del cuerpo.

Tras recibir el reporte, los agentes municipales solicitaron la presencia de las corporaciones de emergencia para valorar a la peatona y determinar si era necesario trasladarla a un hospital.

Minutos después, socorristas arribaron y le brindaron atención médica. Luego de realizar la valoración correspondiente, determinaron que sus lesiones no requerían traslado a un hospital, por lo que permaneció en el sitio.

Mientras tanto, los policías de Tránsito y Vialidad Municipal hicieron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el percance y tomar conocimiento de la unidad involucrada.

Las maniobras para retirar el vehículo se efectuaron aproximadamente una hora después del percance. Una grúa con plataforma llegó al punto para remolcar el colectivo y trasladarlo al corralón en turno.

Una vez retirada la unidad de transporte público, la circulación en este sector de la colonia Las Granjas pudo ser restablecida con normalidad.