Colectivo atropella a motociclista en bulevar

Con lesiones menores terminó un motociclista al ser atropellado por un colectivo el mediodía de ayer en el bulevar de Comitán, percance que movilizó a paramédicos y oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras.

Fue en el bulevar Paseo de la Federación en el cruce con la 30.ª calle Sur, en el entronque a Zapata, en donde se registró el incidente.

Brindan auxilio

Las unidades involucradas eran un colectivo de la ruta 15-05, que cubre la zona del Hospital Materno-Bulevar-Plaza-Centro, y una motocicleta Italika DM200 de color negro con verde.

El incidente hizo que una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal se presentara al sitio. Paramédicos procedieron a brindar los primeros auxilios y tras valorar al individuo se dijo que no era necesario su traslado a un hospital.

Fueron oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras quienes llegaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento y mediar entre los involucrados para convenir el pago de daños y deslindar responsabilidades al momento.

Este accidente se suma a una preocupante tendencia de incidentes viales en los bulevares de la ciudad, donde la interacción entre el transporte público colectivo y motociclistas se ha vuelto constante.

Las autoridades han enfatizado reiteradamente que la falta de precaución, el exceso de velocidad y la omisión de los señalamientos de tránsito son los detonantes principales en estos percances.

Lo anterior se une a la poca cultura de la prevención, el nulo respeto al carril preferente y la importancia de mantener una distancia de seguridad prudente, especialmente en las horas de mayor afluencia.