Colectivo atropella a octogenario

Con diversas lesiones resultó una persona de la tercera edad al ser atropellada por una combi del transporte público en el centro de Tapachula.

Fue en la esquina de la 12.ª avenida Norte y 11.ª calle Poniente en donde ocurrió el percance, cuando Caralampio “N”, de 80 años de edad, intentó cruzar la calle que fue impactado por la unidad con el número económico 3016 de la ruta El Vergel-Centro, que era conducida por Mario Alberto “N”.

Arriba el apoyo médico

Vecinos del lugar al percatarse de ello pidieron ayuda al 9-1-1, acudiendo paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron auxilio al octogenario; después fue trasladado al hospital regional para su valoración y atención especializada. Se dijo que éste presentaba una lesión en el pie derecho.

Personal de la Guardia Estatal de Vialidad se encargó de iniciar las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades.

Asimismo, la combi fue levantada con una grúa para ser trasladada a un corralón oficial y su conductor puesto a disposición de las autoridades ministeriales.