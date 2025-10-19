Colectivo colisiona a un automóvil; una lesionada

Una combi del servicio de transporte público se vio involucrada en un nuevo accidente en Tapachula cuando impactó por alcance a un vehículo, en hechos ocurridos frente a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), ubicada al sur de la ciudad.

El reporte indicó que Kimberly “N” (28 años) manejaba un automóvil Nissan Altima sobre la 4.ª avenida Sur y al tratar de ingresar al campus universitario, un colectivo lo embistió.

Paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) acudieron al lugar y brindaron la atención médica a la mujer que presentaba dolor en el cuello y pecho, pero a pesar de esto se negó a ser trasladada a un hospital ya que, dijo, se harían cargo sus familiares.

Asimismo, se dio a conocer que el chofer de la combi dialogó con la fémina y llegaron a un acuerdo para el pago de daños, evitando así ser consignadas las unidades ante las autoridades competentes.