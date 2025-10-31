Colectivo colisiona en un cúmulo de rocas

Una persona atrapada y daños materiales valuados en varios miles de pesos fue lo que dejó como saldo un aparatoso accidente carretero, sucedido sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-Copoya, a la altura del kilómetro 1.5, muy cerca del mirador.

El hecho fue registrado alrededor de las 03:10 horas del jueves, cuando se activaron las alarmas y de inmediato la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) envió ayuda pues había recibido un reporte en donde señalaban un fuerte choque carretero.

Perdió el control

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron e informaron que un colectivo de la ruta 2000-09 que cubre Plan Chiapas-Tuxtla Gutiérrez, yacía varado al haber colisionado contra un cúmulo de rocas, ubicadas fuera de la cinta asfáltica.

Los agentes mencionaron que el percance de tránsito se originó porque el chofer no pudo controlar la unidad y se salió del camino. Sin embargo, debido a esto una persona quedó atrapada entre los fierros.

Por ello, se activaron los cuerpos de auxilio y después de la valoración el conductor fue trasladado a un hospital para recibir asistencia médica especializada.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se hizo cargo de remolcar la unidad y remitirla al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.