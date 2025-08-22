Colectivo embiste a automóvil en barrio Nicalocok

Un lesionado y cuantiosos daños materiales dejó como saldo un fuerte accidente de tránsito registrado la mañana del jueves en calles del barrio de Nicalocok, en Comitán, luego de que un automovilista no respetara la preferencia de paso y fuera embestido por un colectivo de ruta foránea.

El percance generó la inmediata movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

Se pasó el alto

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas en el cruce de la 6.ª avenida Poniente y 9.ª calle Sur, cuando el conductor de un vehículo Nissan Platina de color azul, que circulaba con dirección al oriente, intentó cruzar sin detenerse en la intersección.

En ese momento fue colisionado en el costado derecho por una unidad de transporte público Toyota Hiace, de la línea Transportes Rápidos de la Frontera, que cubre la ruta Comitán-Frontera Comalapa.

El encontronazo fue tan violento que el colectivo arrastró aproximadamente 10 metros al automóvil particular, quedando ambos vehículos atravesados sobre la vía de comunicación, lo que provocó un severo congestionamiento en la zona.

Lesiones menores

Al lugar acudieron paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal, quienes brindaron la atención prehospitalaria a los dos involucrados; afortunadamente, ninguno requirió traslado al hospital, aunque uno de ellos presentó lesiones menores.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron para acordonar el área y cerrar temporalmente la circulación.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron los peritajes correspondientes con el fin de deslindar responsabilidades y determinar el monto de los daños materiales, los cuales fueron catalogados como elevados ya que ambas unidades tuvieron afectaciones considerables.