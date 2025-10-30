Colectivo embiste y casi le pasa encima a moto

El sonido de los neumáticos al frenar y de carrocerías al impactar, rompió la calma de una calle en la periferia de la capital tuxtleca.

Se informó que con múltiples lesiones terminó un joven motociclista luego de ser impactado por un transporte público en modalidad de colectivo en la colonia Patria Nueva.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 14:25 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio de la emergencia para recabar información y, de ser necesario, pedir ayuda de paramédicos.

Ahí, se informó que un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 5616 impactó y proyectó a un joven a bordo de su ciclomotor.

Debido a esto, el masculino terminó con múltiples lesiones en sus extremidades, quedando sobre la calle y su vehículo prácticamente debajo de transporte público.

En consecuencia, al tener a la vista la escena, los agentes viales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias para asistir al joven en desgracia.

Al lugar, en pocos minutos se constituyeron una cuadrilla de socorristas, quienes le brindaron la atención prehospitalaria.

Tras la valoración, fue trasladado a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional y toma de radiografías, después de este percance que se suma a los que protagonizan colectiveros y motociclistas en las calles de Tuxtla.