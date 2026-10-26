Colectivo estampa por detrás a una pick up

Dos personas resultaron lesionadas tras un choque por alcance entre una unidad del transporte público y una camioneta particular, registrado en la antigua carretera a San Cristóbal de Las Casas, a la altura del kilómetro 26, en la demarcación del municipio de Chiapa de Corzo.

El incidente fue reportado a los números de emergencias, lo que movilizó a elementos de la Guardia Nacional, quienes se presentaron al sitio para verificar lo ocurrido y tomar conocimiento del accidente.

Falta de precaución

De acuerdo con los primeros informes, en la colisión estuvieron involucrados un colectivo foráneo que cubría la ruta Tuxtla Gutiérrez-Soyaló y una pick up particular.

Ambas unidades se estrellaron mientras circulaban por el tramo mencionado, aunque hasta el momento no se precisaron las circunstancias que provocaron el impacto, pero se presume que la falta de precaución y el no guardar la distancia necesaria fueron las causas.

Como resultado del percance, dos personas sufrieron diversas lesiones, principalmente en las extremidades, así que intervinieron los cuerpos de emergencia.

Socorristas de Protección Civil brindaron los primeros auxilios a los afectados y, después de la valoración, determinaron que requerían asistencia médica especializada.

En tanto, las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y se mantuvieron pendientes de las maniobras para retirar los vehículos involucrados, a fin de evitar mayores complicaciones en la circulación.

Cerca de una hora después, una grúa con plataforma hizo las maniobras necesarias para remolcar el colectivo y la camioneta, los cuales fueron llevados al corralón en turno, con lo que finalmente se liberó la vialidad.