Colectivo foráneo causa encontronazo múltiple

El exceso de velocidad con el que era conducida una combi del transporte colectivo de ruta foránea, fue la causa de un fuerte choque múltiple en la carretera Costera en el tramo Tapachula-Viva México, aunque afortunadamente solamente hubo daños materiales.

Carambola

A la altura de la entrada a la colonia Lumijá, a unos 100 metros de un retén de la Guardia Estatal de Vialidad, una unidad de la empresa de transportes Paulino Navarro que cubre la ruta Tapachula-Huixtla impactó por alcance a una camioneta Ford Ranger, que a su vez se estrelló en un automóvil y este contra un vehículo familiar, todos de color plata.

Ante el reporte del hecho se movilizaron los elementos de las corporaciones policiacas y de los cuerpos de emergencia, quienes solamente auxiliaron a los involucrados que sufrieron crisis nerviosa, sin que ninguno haya requerido de traslado a un hospital.

Peritos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades, así como agilizar el tránsito vehicular ya que se provocó una severa congestión en la circulación vial.

Accidentes constantes

La falta de precaución de los conductores del transporte público han sido la causa de diversos percances, principalmente de la empresa Paulino Navarro, en el mismo tramo carretero que han dejado no solo pérdidas materiales sino también personas lesionadas y hasta fallecidas.

Por ello, los usuarios solicitaron a las autoridades que vigilen que los choferes cuenten con la capacitación necesaria y cumplan con los reglamentos para evitar percances.