Colectivo persigue y embiste a rival de pasaje

Pasajeros de un colectivo que los transportaba en la zona rural de Palenque vivieron minutos de zozobra luego de sufrir un accidente intencional.

De acuerdo a versiones de los usuarios, fue en la carretera estatal que comunica a localidades de la demarcación palencana, justo en el tramo Reforma de Ocampo y Río Chancalá.

Allí, el conductor de otra unidad tipo Van les dio alcance y los comenzó a chocar por detrás en distintas ocasiones (como si peleara pasaje o la zona), presuntamente con la intención de sacarlos de la cinta asfáltica.

La persecución duró varios kilómetros y escaló a violencia verbal, pues se dijo que el presunto agresor venía alcoholizado; sin embargo, el ruletero siguió adelante, solicitando ayuda a su base pero la respuesta no fue efectiva.

Los tripulantes señalaron que a la altura de un puente vehicular colisionaron, quedando uno fuera de la carretera, lo que fue aprovechado por el agresor que logró escapar, mientras que los afectados siguieron su marcha hasta un tramo más seguro.