Colectivo rebasa en carril contrario y se impacta

La historia se repite: un colectivo del transporte público es protagonista de un accidente vial, con los usuarios como daño directo.

Sobre la prolongación de la 5.ª Norte y callejón Zapata, concretamente frente al parque recreativo Caña Hueca, el choque dejó cinco personas lesionadas y daños materiales valuados por miles de pesos, hecho de tránsito suscitado alrededor de las 08:45 horas.

En consecuencia, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la citada ubicación para informarse y tomar nota.

Imprudencia al volante

Ahí, un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 9021 se desplazaba sobre la zona. Sin embargo, en una maniobra arriesgada, al intentar rebasar por el carril contrario terminó colisionando contra un coche sedán y una camioneta oficial.

Como saldo del impacto cinco personas resultaron con múltiples lesiones en sus extremidades. A su vez, agentes de la Policía Vial solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias.

En minutos se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes les brindaron la atención prehospitalaria a los usuarios. Tras la valoración se informó que ninguno ameritaba ser llevado a un nosocomio.

Una hora más tarde dos grúas con plataformas se encargaron de remolcar las unidades involucradas, mismas que fueron remitidas al corralón en turno para liberar la circulación frente a Caña Hueca.