Colectivo sale del camino y se estrella en bodega

Durante la tarde del viernes, pasado el mediodía, una persona quedó lesionada en un fuerte percance carretero en la vía Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, frente a la colonia Plan Chiapas, en la demarcación chiapacorceña, lo que también dejó daños materiales.

El reporte fue proporcionado aproximadamente a las 13:05 horas. Agentes de la Guardia Nacional arribaron al sentido de poniente a oriente, en la dirección mencionada.

Al constituirse al sitio, les mencionaron que un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, perteneciente a la línea Nandalumí, se desplazaba sobre la zona, sin embargo, una mala maniobra hizo que se saliera del camino.

Posteriormente, terminó su marcha estampándose contra la fachada de una bodega de materiales para la construcción. Como saldo de la fuerte colisión, una persona resultó con lesiones.

Al lugar se movilizó una cuadrilla de paramédicos de Protección Civil para proporcionar el auxilio médico al chofer. Tras la valoración, se dio a conocer que no era necesario que fuera llevado a un hospital, por lo cual solo recibió la atención al momento.

El colectivo presentaba severos daños en la parte frontal, por lo que una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de transportarlo al corralón en turno.