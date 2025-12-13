Colectivo se estampa contra una vivienda

En el cruce de la 9.ª Sur y la calle 12 de Octubre de la colonia Bienestar Social, se dio un aparatoso accidente de tránsito donde un colectivo de la ruta 112 terminó impactado contra la fachada de una vivienda, dejando cuantiosos daños materiales.

Falla en los frenos

De acuerdo con los primeros reportes, el chofer del transporte público circulaba sobre la 9.ª avenida Sur en dirección de oriente a poniente cuando, presuntamente por una falla mecánica en el sistema de frenos y el exceso de velocidad, perdió el control del volante.

El colectivo salió proyectado directo contra el inmueble, atravesando parte del muro y dejando serias afectaciones.

A pesar de lo aparatoso del percance, ninguna persona resultó con lesiones de gravedad, por lo cual no fue necesaria la intervención de servicios médicos de emergencia.

No obstante, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para llevar a cabo el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

Seguro

El colectivero permaneció en la zona y con el apoyo de un agente de seguros inició el procedimiento para la reparación de los daños materiales y la cobertura de posibles gastos médicos de las personas involucradas.

Por último, una grúa con plataforma realizó el retiro del transporte público y liberó la vialidad que se vio afectada durante varios minutos debido a las labores de atención.