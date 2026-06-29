Colectivo se incrusta contra una vivienda

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la zona Centro del municipio de Chiapa de Corzo, generando alarma entre los transeúntes y residentes locales.

Los hechos ocurrieron sobre el transitado bulevar Victorico Grajales, una de las arterias principales de la localidad.

De acuerdo con los informes recabados, una unidad de transporte público en modalidad de colectivo que cubre la ruta Grijalva circulaba sobre la mencionada vía en dirección de poniente a oriente.

Según la información preliminar recabada por las autoridades, el conductor perdió el control del volante, presuntamente debido a que operaba el vehículo en estado de ebriedad.

Lo anterior provocó que el colectivo se saliera de su trayectoria y se estampara de manera violenta contra uno de los pilares de un domicilio antiguo, causando daños materiales considerables en la estructura.

El estruendo del impacto alertó de inmediato a los vecinos y comerciantes de la zona, quienes solicitaron el apoyo de las autoridades.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron con rapidez al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido y asegurar el área.

Tras una revisión exhaustiva en la unidad y en el domicilio afectado, los agentes confirmaron que a pesar de lo aparatoso del incidente no hubo personas lesionadas, ni entre los pasajeros ni entre los habitantes de la vivienda.

El sitio permaneció bajo resguardo por un lapso de dos horas, mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se evaluaban los daños.