Colectivo sin frenos atropella y mata a mujer

Un colectivo que se quedó sin frenos atropelló a una mujer la mañana de ayer en Comitán, lo que movilizó a cuerpos de emergencia que la trasladaron al hospital regional, en donde minutos después se dio a conocer su fallecimiento.

Fue alrededor de las 10:00 horas que se registró el accidente sobre la 4.ª Sur, entre 8.ª y 9.ª Oriente, a unos 100 metros del campo de la Pilita Seca, en la ciudad Comitán de Domínguez.

Se queda sin frenos

El colectivo de la ruta 105, que recorre la Central de Abastos-San Agustín-San José Obrero, sufrió una falla en el sistema de frenos cuando descendía una prolongada pendiente y se dirigía al oriente.

El conductor terminó estrellándose contra una barda de madera, sin embargo, a su paso atropelló a una mujer de 25 años que se dirigía a comprar a la tienda, quedando tendida sobre el pavimento.

El incidente alertó a los vecinos que solicitaron el apoyo al 9-1-1, lo que movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal.

Los paramédicos brindaron los primeros auxilios a la mujer y la trasladaron al área de urgencias del hospital para recibir atención médica especializada, en donde minutos después se informó de su fallecimiento a consecuencia de las lesiones de gravedad que sufrió. El chofer de la unidad huyó del lugar para evitar ser detenido por las autoridades.

Al lugar del accidente se movilizaron agentes de distintas instituciones de vialidad y seguridad para proceder legalmente en este fatal percance.