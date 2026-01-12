Colectivo sin frenos embiste ambulantes

Una tragedia estuvo a punto de ocurrir cuando una combi del servicio colectivo se quedó sin frenos en el centro de Tapachula y se impactó contra varios puestos ambulantes que se encuentran ubicados sobre la bajada de la 9.ª calle Poniente, entre 10.ª y 12.ª avenida Norte.

Los daños materiales ascendieron a varios miles de pesos, aunque afortunadamente no se presentaron personas lesionadas ni fallecidas, aunque tanto comerciantes como los pasajeros de la unidad sufrieron crisis nerviosa.

Arrasó con puestos

Fue a la altura del lugar conocido como Pocito de Don Román en donde ocurrió el percance de la unidad de la ruta Indeco-Centro, debido a que el chofer perdió el control del volante y acabó impactándose contra los puestos ambulantes instalados sobre la calle.

Ante el reporte del incidente acudieron elementos de las diferentes corporaciones policiacas municipal y estatales, así como de los cuerpos de emergencia para acordonar la zona y atender la situación, que no pasó de un susto.

Las autoridades indicaron que fue iniciado el peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del percance y deslindar las responsabilidades en las próximas horas.

Asimismo, se evaluarán los daños ocasionados en los puestos ambulantes que quedaron prácticamente destruidos ante el impacto de la combi.

Esta situación revela la necesidad de que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) haga las verificaciones de las unidades que prestan el servicio público de pasajeros, ya que en Tapachula la mayoría de ellas tienen varios años en operaciones sin el mantenimiento adecuado.