Colisión aparatosa salda con heridos

Un aparatoso accidente carretero suscitado sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez a La Angostura, saldó con dos personas que resultaron lesionadas.

El reporte se proporcionó cuando el reloj marcaba aproximadamente las 11:10 horas, por lo que elementos de la Guardia Nacional se movilizaron a la zona en cuestión.

Ahí, se informó que una camioneta tipo Estaquitas y un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta Narciso Mendoza-Tuxtla colisionaron.

Atendidos

Derivado del fuerte impacto dos personas, una identificada como Jairo Alejandro “N”, de 19 años, y un menor de 17, ambos originarios de la Ribera El Vergel, perteneciente al municipio de Chiapa de Corzo, resultaron con múltiples lesiones.

En consecuencia, las autoridades solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias, por lo que en minutos se movilizó una cuadrilla de socorristas de Protección Civil Municipal.

Remolque

Estos le brindaron la valoración a las personas que lo requerían e indicaron que ninguno presentaba heridas graves.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.