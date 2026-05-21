Colisión de motos salda con dos lesionados

Con diversas lesiones resultaron dos motociclistas al impactarse las unidades en que se desplazaban sobre la carretera de Tapachula hacia el ejido Raymundo Enríquez.

Ante la llamada al teléfono de emergencia acudieron elementos del Grupo SAE que auxiliaron a los lesionados, uno de los cuales se reporta como grave y el cual permanece hospitalizado.

Fue a la altura de la secundaria del ejido Raymundo Enríquez en donde ocurrió el percance, cuando al parecer Gabriel “N”, de 25 años, al ir manejando a exceso de velocidad perdió el control e impactó por alcance a otra unidad.

Este presentó sangrado nasal y de oído, fractura de la clavícula izquierda, herida lacerante en la región parietal y lesiones abrasivas, además de signos vitales fuera de los parámetros normales, por lo que de urgencia fue trasladado al hospital regional.

El segundo involucrado manifestó dolor en el brazo izquierdo, aunque no hubo necesidad de trasladarlo a una institución médica.

Las autoridades de la Guardia Estatal de Vialidad tomaron conocimiento de los hechos, a la vez que recomendaron a los motociclistas extremar sus precauciones al conducir para prevenir accidentes.