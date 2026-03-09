Colisión de taxis deja un prensado por semaforazo

Dos taxis se vieron involucrados en un fuerte choque en el centro de Tapachula, cuando uno de los conductores no respetó el alto que le marcaba el semáforo, dejando como saldo a una persona prensada en el interior de la unidad, misma que fue rescatada por elementos del Cuerpo de Bomberos y trasladada al hospital regional.

Fue en la esquina de la 8.ª avenida Sur y 8.ª calle Poniente, en donde ocurrió el fuerte choque que también dejó daños materiales de alta consideración.

Atrapado

Ante ello, en el interior de una de las unidades quedó atrapado entre los fierros Erwin “N”, de 39 años de edad, hecho por el que intervinieron elementos del Cuerpo de Bomberos que con equipo especial lo rescataron.

Por su parte, paramédicos del Grupo Servicios Auxiliares de Emergencias (SAE) le brindaron los primeros auxilios y trasladaron al hospital para su atención médica especializada.

Se dijo que el lesionado viajaba como pasajero en el asiento del copiloto, siendo del lado donde fue impactado por otro taxi cuyo conductor presuntamente no respetó las señales del semáforo.

Personal de la Guardia Estatal de Vialidad se encargó de iniciar con las investigaciones para determinar la forma en que ocurrió el choque y las responsabilidades.

Las dos unidades fueron retiradas con el apoyo de grúas para ser trasladadas a un corralón oficial.