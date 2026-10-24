Colisión de tráileres bloquea la carretera

La circulación vehicular quedó obstruida en la carretera que comunica a Ocosingo con Palenque, luego de que dos tráileres protagonizaran un accidente en las inmediaciones del acceso a las Cascadas de Agua Azul.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas unidades de carga colisionaron antes de llegar a este atractivo turístico y quedaron involucradas en un percance que impidió el paso de los vehículos.

La obstrucción de la vía de comunicación generó complicaciones para los automovilistas, por lo que se recomendó extremar precauciones y considerar posibles retrasos mientras se atendía la situación.

Accidente

Presuntamente, el choque frontal ocurrió por una invasión del carril contrario, lo que dejó considerables daños en el cabezal de uno de los tráileres ya que el otro alcanzó a evadirlo y recibió el impacto en la caja seca.

Sin embargo, las condiciones en que quedaron los choferes es desconocida y si se requirió la presencia de paramédicos.

Se esperaba que las autoridades competentes acudieran al lugar de los hechos para verificar lo sucedido, coordinar las maniobras necesarias y restablecer la circulación una vez que las condiciones de seguridad lo permitieran.

Mientras tanto, se exhortó en redes sociales a quienes tuvieran previsto viajar por este tramo a mantenerse atentos a los reportes viales y seguir las indicaciones de las corporaciones de seguridad.