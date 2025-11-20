Colisión de tráileres deja severos daños

Un aparatoso choque entre dos tráileres en el libramiento de Ciudad Hidalgo provocó que uno de los implicados terminara dentro del canal de riego, aunque a pesar de ello los conductores resultaron ilesos.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 1.8, cuando el conductor de un tractocamión Freightliner color rojo, con placas de Guatemala, realizaba maniobras para incorporarse a un área de estacionamiento.

Maniobra equivocada

Éste invadió el carril de circulación preferente y por la falta de visibilidad se dio el fuerte impacto con otro tráiler que se salió de la cinta asfáltica y terminó dentro del canal de riego, semivolcado.

Ante el reporte del hecho, se movilizaron elementos de las corporaciones policiacas y de servicios de emergencia, quienes al llegar encontraron que los conductores solamente presentaron crisis nerviosa.

Las unidades involucradas sin embargo resultaron con daños materiales de muy alta consideración.

La zona fue acordonada mientras se realizaban las maniobras para retirar el tractocamión del canal y la liberación del tránsito en la zona.

Por ello, fueron iniciadas las investigaciones para determinar las responsabilidades.