Colisión de volteo y Tuc Tuc salda con dos heridos

Dos personas lesionadas y daños materiales por varios miles de pesos dejó un espectacular accidente en el que se vieron involucrados un camión de volteo y un mototriciclo conocido como Tuc Tuc.

Los hechos ocurrieron sobre el tramo carretero de Unión Juárez al ejido Santo Domingo, a la altura del lugar conocido como El Chorro, lo cual movilizó a los cuerpo de emergencia y de seguridad.

Invasión de carril

Al parecer una de las unidades invadió el carril contrario, lo que provocó el impacto, quedando la pequeña unidad prácticamente destruida.

El conductor y una persona que viajaba como pasajero resultaron lesionados y fueron trasladados de emergencia a un centro hospitalario para su atención especializada.

Por su parte, elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargaron de iniciar las diligencias que permitan establecer plenamente la forma en que ocurrieron los hechos y deslindar las responsabilidades.

En la zona circulan por las carreteras decenas de mototriciclos Tuc Tuc, y a pesar de las peticiones de diversos sectores y transportistas, las autoridades no implementan acciones para su control.

Se indica que estos representan un riesgo al circular en tramos federales, llevando consigo a personas como pasajeros y carga.