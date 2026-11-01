Colisión en avenida deja una lesionada

Una persona del sexo femenino lesionada y daños materiales valuados en varios miles de pesos fue lo que dejó como saldo un percance automovilístico en la colonia Terán, el sábado por la mañana en Tuxtla Gutiérrez.

Eran aproximadamente las 07:35 horas cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la avenida Central y 4.ª Oriente, pues tuvieron conocimiento a través de los números de emergencias acerca de un aparatoso percance.

Saldo

Al llegar les dieron a conocer que dos vehículos particulares habían protagonizado una colisión que dejó abolladuras considerables, además una fémina resultó policontundida de las extremidades.

De inmediato se presentaron los paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales le proporcionaron los primeros auxilios y posteriormente tuvo que ser trasladada a un centro médico.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno, mientras se deslindan responsabilidades conforme a la ley.