Colisión entre motos deja una persona lesionada

Un accidente de tránsito registrado en la zona sur-poniente del municipio de Cintalapa dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales en al menos tres vehículos, luego de la colisión entre dos motocicletas en una concurrida intersección de calles.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el percance ocurrió en el cruce de la 8.ª avenida Sur y 6.ª calle Poniente, en el barrio San Martín.

Vecinos del sector reportaron a los números de emergencia que dos jóvenes motociclistas colisionaron, presuntamente debido a un corte de circulación, situación que derivó en la pérdida de control de una de las unidades.

Salieron proyectados

En el accidente se vieron involucradas al menos tres personas, incluidos los dos conductores de las motocicletas y un acompañante, quien tras el impacto se retiró del sitio antes del arribo de las autoridades.

Uno de los motociclistas salió proyectado y acabó impactándose contra un automóvil que se encontraba debidamente estacionado, ocasionándole daños materiales.

Al lugar acudió personal de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria a dos afectados. Uno de ellas presentaba lesiones de mayor consideración, por lo que fue trasladado de inmediato a las instalaciones del IMSS-Bienestar para recibir atención médica.

El segundo lesionado fue valorado en el sitio, sin que fuera necesario su traslado.

Daños materiales

Posteriormente, elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se presentaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes, asegurar las motocicletas involucradas y tomar conocimiento de los daños ocasionados a terceros.

Las unidades fueron puestas a disposición de la autoridad competente, a fin de deslindar responsabilidades y determinar las causas exactas del accidente.