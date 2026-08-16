Colisión fatal: un menor muerto y 22 lesionados

Durante la tarde del sábado una tragedia sucedió sobre la carretera Ocozocoautla-Cintalapa, en la demarcación del municipio de Jiquipilas, la cual dejó un saldo preliminar de al menos 22 personas lesionadas y el deceso de un menor de edad.

Lo anterior luego de que un autobús de pasaje de la línea Rápidos del Sur protagonizara un aparatoso encontronazo contra una unidad perteneciente a un convoy de la Guardia Nacional (GN).

Heridos de consideración

El percance ocurrió a la altura del tramo Las Jotas-puente Las Flores, en el kilómetro 90 de la vía federal libre México 190, donde la circulación se vio afectada por al menos cuatro horas debido a la magnitud del accidente y a las labores de auxilio que se desplegaron en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, minutos antes de las 13:00 horas se dio el encontronazo y por la violencia del impacto hubo daños de alta consideración en los dos vehículos involucrados, dejando a varias personas con lesiones de distinta gravedad y el fallecimiento del menor.

La emergencia generó una rápida movilización de corporaciones de auxilio. Elementos de Protección Civil provenientes de Ocozocoautla, Cintalapa y Jiquipilas, se presentaron hasta el punto señalado para brindar la ayuda necesaria.

A su llegada, encontraron a los ocupantes que requerían valoración. Los paramédicos realizaron una primera evaluación de los heridos para determinar quiénes podían ser atendidos en el lugar y quiénes necesitaban ser trasladados a un hospital, además de corroborar el deceso.

La víctima mortal aparentemente era originaria de Arriaga. Los más lesionados fueron trasladados a distintos centros hospitalarios para recibir atención médica especializada inmediata; algunos fueron internados en el IMSS de Cintalapa.

Presunto intento de rebase

Entre las primeras versiones que comenzaron a circular en el lugar de los hechos fueron que el convoy de la Guardia Nacional presuntamente habría intentado realizar una maniobra de rebase.

Según esto, una de las unidades habría terminado estrellándose de frente, quedando ambas destrozadas.

Sin embargo, esta información no había sido confirmada oficialmente al momento de los primeros reportes, así que serán las autoridades encargadas de las pesquisas.

Labores

La zona permaneció bajo vigilancia por parte de elementos de seguridad, mientras los equipos de emergencia llevaban a cabo las labores de atención, de rescate y remoción de los vehículos.

Por ello, se hicieron maniobras para asegurar las unidades involucradas y evitar que se produjera otro accidente.

Peritos y autoridades competentes serán los encargados de reconstruir la mecánica del percance para deslindar responsabilidades conforme a lo que marca la ley.