Colisión frontal deja a una menor herida

Dos vehículos siniestrados, una menor de edad lesionada y la vialidad semiobstruida, fue el saldo de una colisión frontal ocurrida durante la tarde del lunes en la vía federal que rodea al municipio de Jiquipilas.

Aunque no hubo una versión oficial, se presume que una invasión de carril pudo ser la causa del encontronazo.

Se dio a conocer que minutos antes de las 15:00 horas fueron alertadas las corporaciones policiacas y de auxilio. En el reporte informaban acerca de un accidente en el kilómetro 84 del tramo carretero Cintalapa-Jiquipilas.

Estuvieron involucrados una camioneta Ford de doble cabina y un automóvil Ford Fiesta Titanium de color azul, con placas del estado de Chiapas.

Al constituirse al lugar del percance, paramédicos de Protección Civil valoraron a los ocupantes de los vehículos, donde una menor de edad había resultado con heridas.

Por ello, procedieron a brindarle la atención prehospitalaria y después la llevaron en ambulancia hacia el municipio de Cintalapa al hospital del IMSS-Bienestar, donde descartarán lesiones internas.

Versiones extraoficiales señalaron que aparentemente al tratar de rebasar sobre la vía federal, orilló a que uno de las unidades involucradas invadiera el carril contrario, colisionando de frente sobre el sentido hacia Cintalapa.

La colisión afectó la circulación parcialmente, en lo que se llevaban a cabo las labores.

Finalmente, agentes de la Policía Municipal de Jiquipilas entablaron una conversación con los conductores para entender el contexto del percance.

Asimismo, ayudaron a administrar la vialidad mientras se esperaba la llegada del personal de la Guardia Nacional que determinaría al culpable, para después solicitar el servicio de grúas.