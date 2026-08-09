Colisión frontal en la vía a San Cristóbal

Luego de que dos automóviles particulares protagonizaran un fuerte choque frontal, durante la mañana del sábado, dos personas resultaron lesionadas sobre la carretera libre Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas.

El percance se registró en las inmediaciones del centro ecoturístico El Chorreadero, en la demarcación chiapacorceña, donde por causas que aún no han sido determinadas un Volkswagen Jetta de color rojo y un Volkswagen Pointer gris terminaron colisionando.

Destrozos y lesiones

La fuerza del impacto provocó daños considerables en ambas unidades, además de dejar heridos a los ocupantes, por lo que automovilistas que circulaban por la zona solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio y brindaron los primeros auxilios a Marcelina “N” (45 años), quien presentó golpes en el tórax y una herida en la frente.

En el mismo lugar fue atendido Lisandro “N” (46), quien sufrió lesiones en la nariz y en la región del pecho.

Después de recibir atención prehospitalaria y ser estabilizados, los pasajeros fueron trasladados a la clínica San Judas Tadeo, en Chiapa de Corzo, donde quedaron bajo observación médica.

Elementos de las corporaciones correspondientes también se presentaron para tomar conocimiento del percance y apoyar en las labores de seguridad vial. Durante la atención de los heridos y el retiro de los vehículos, la circulación presentó afectaciones parciales.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades conforme a la ley.