Colisión frontal entre dos en tramo a Monte Líbano

Un impacto frontal entre dos vehículos dejó como saldo preliminar varios lesionados y cuantiosos daños materiales, sobre la carretera que comunica a Ocosingo con la localidad de Monte Líbano.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se dio a la altura de la comunidad de Balashté, donde se vieron involucrados un automóvil particular de color blanco y una unidad roja destinada al servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad de tolerado.

Hospitalizados

Testigos señalaron que uno de los conductores resultó con golpes y lesiones de consideración, mientras que otras personas también habrían sufrido afectaciones.

Ante la emergencia, habitantes y automovilistas que transitaban por la zona se acercaron para auxiliar a los involucrados. Algunos fueron llevados por particulares hacia la cabecera municipal de Ocosingo, con el propósito de que recibieran atención médica.

La magnitud del impacto dejó daños visibles en ambas unidades, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron el accidente y circulaban por este tramo carretero.

De manera posterior, elementos de las corporaciones policiacas y equipos de auxilio acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Hasta el momento, no se ha precisado el número exacto de personas lesionadas ni se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Las circunstancias permanecen bajo revisión de las autoridades competentes, aunque extraoficialmente se dijo que se trató de una invasión de carril contrario.