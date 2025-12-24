Colisión mortal en la vía a Catazajá

Un aparatoso accidente de tránsito se registró sobre la carretera Palenque-Playas de Catazajá, donde un motociclista perdió la vida al colisionar contra una unidad de transporte público de pasajeros Urvan, en modalidad de colectivo.

El incidente ocurrió a la altura de la entrada al ejido San Mateo, perteneciente a la demarcación palencana, cuando —por causas que aún no han sido esclarecidas— el vehículo de pasaje que cubría la ruta Emiliano Zapata-Palenque impactó contra la motocicleta.

Salió proyectado

El fuerte choque provocó que el conductor del vehículo de dos ruedas saliera proyectado, sufriendo lesiones mortales al golpearse de forma violenta contra el pavimento, las cuales le ocasionaron la muerte de manera inmediata.

Al lugar de los hechos acudieron corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que el motorista ya no contaba con signos vitales, así que procedieron a acordonar la zona para evitar otro incidente y permitir las diligencias necesarias.

El hoy fallecido fue identificado como Julio “N”, originario del municipio de Palenque.

Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo el levantamiento del cadáver y dieron inicio a la carpeta de investigación, con el objetivo de determinar las circunstancias exactas del hecho y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante varias horas, mientras se llevaban a cabo los trabajos periciales y el retiro de las unidades.