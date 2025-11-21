Colisión múltiple deja a un motorista lesionado

Un lesionado y daños materiales cuantiosos dejó como saldo un aparatoso accidente múltiple en el cruce del periférico Sur y la 11ª Poniente de la ciudad capital.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 18:05 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio.

El incidente ocurrió cuando un autobús que viajaba rumbo a Ocozocoautla habría avanzado con la luz roja del semáforo mientras transitaba de oriente a poniente.

Esta presunta imprudencia provocó que la unidad de transporte público invadiera la vía preferencial, impactándose contra un automóvil Volkswagen Virtus que cruzaba en ese momento.

Daño colateral

El choque generó un segundo impacto al proyectarlos contra un motociclista que circulaba en una Italika FT 150, ocasionándole diversas lesiones.

Personal de emergencias acudió rápidamente al sitio. Paramédicos voluntarios brindaron los primeros auxilios al motociclista y lo estabilizaron para su posterior traslado a un hospital. Asimismo, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

La zona fue asegurada parcialmente mientras se trabajaba en la atención del lesionado y en el retiro de las unidades dañadas, lo que generó carga vehicular momentánea en el área.