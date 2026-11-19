Cuatro personas lesionadas y daños materiales cuantificados en varios miles de pesos fue el saldo que arrojó un accidente en el que se vieron involucrados una combi del transporte colectivo, un taxi y una camioneta particular.

Fue sobre el tramo carretero de Tapachula a Nueva Alemania, a la altura de las instalaciones de la planta potabilizadora, en donde ocurrió el percance que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad, este miércoles.

Involucrados

Se informó que una combi del servicio colectivo de la ruta a El Aguila, en la zona media alta de Tapachula, con número económico 70, se impactó contra el taxi 11 de ruta rural y una camioneta particular pick up Robust Volkswagen.

Además, se informó que los lesionados fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja.

Por su parte, elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se hicieron cargo de iniciar las investigaciones para determinar la mecánica del accidente y deslindar las responsabilidades.

Las tres unidades resultaron con daños considerables, incluso la camioneta particular quedó prácticamente fuera de la cinta asfáltica.