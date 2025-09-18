Colisión múltiple salda con cuatro lesionados

Cuatro lesionados y daños por varios miles de pesos fue el saldo de una carambola vehicular sobre el tramo Comitán-San Cristóbal de Las Casas, provocado por el asfalto mojado y la falta de precaución, incidente que movilizó a paramédicos, policías y bomberos para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 17:20 horas que se registró el accidente en el kilómetro 168+900 de la carretera federal 190, a escasos metros de la entrada norte de la ciudad de Comitán.

Colisión

En esta colisión vehicular los involucrados fueron un Volkswagen Jetta, color rojo; una camioneta Mitsubishi, pick up, color gris; y otra camioneta de carga Nissan, color blanco, con redila tipo caja.

Los tres vehículos quedaron con severos daños en la parte frontal y trasera, quedando unos de ellos en la cuneta y atravesados sobre la vía.

El accidente movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil (PC) Municipal y Bomberos, así como agentes de la Policía de la Guardia Estatal Preventiva y Municipal, quienes atendieron a los lesionados y los trasladaron al hospital regional.

Al lugar se esperó el arribo de oficiales de la Guardia Nacional (GN) de Seguridad en Carreteras al ser un tramo federal, para que realizaran los peritajes y consignaran el asunto ante un agente del Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades.

En esta misma vía y a escasos metros, el pasado sábado se registraron dos carambolas que involucraron al menos a 10 vehículos, esto debido a que la carretera se torna resbalosa y peligrosa ya que provoca que derrapen, invadan carril contrario y se registren estos accidentes múltiples.