Una de las vías rápidas de la metrópoli capitalina volvió a ser escenario de un percance vehicular al no manejar con precaución ni guardar la debida distancia entre automóviles, como lo marca el Reglamento de Tránsito.

Este medio informativo llegó a la escena de un accidente, donde se dijo que únicamente daños materiales cuantiosos dejó como saldo el hecho de tránsito suscitado sobre el libramiento Norte, a la altura de la Calzada al Sumidero.

Reporte

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 13:35 horas. Por esta situación, y luego de recibir el reporte, los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio para corroborar la información recibida.

Ahí, se informó que dos vehículos particulares protagonizaron un aparatoso accidente debido al no guardar la debida distancia, lo que dejó daños.

A pesar de lo aparatoso del evento, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados por miles de pesos.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la vía rápida al norte de la ciudad capital.