Colisión vehicular deja a un motociclista lesionado

Una persona lesionada y daños materiales valuados en miles de pesos fue lo que dejó como saldo un accidente de tránsito sucedido en la colonia Caminera, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Salió “volando”

El percance se registró en la intersección de las calles 17 de Octubre y 17.ª Oriente, donde —de acuerdo con testigos— un automóvil no identificado golpeó de manera violenta a la motocicleta, proyectando al conductor contra el pavimento.

La persona que manejaba el vehículo, al ver lo que había provocado, no dudó en escapar velozmente a bordo de su unidad de la zona para evadir sus responsabilidades.

El motociclista quedó tendido sobre el pavimento con lesiones de gravedad, por lo que vecinos solicitaron el auxilio a los cuerpos de emergencia.

Por ello, paramédicos arribaron al lugar y tras brindarle los primeros auxilios lo trasladaron a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Prófugo

Mientras tanto, agentes de la Policía Municipal y Estatal llegaron al sitio para acordonar la zona y realizar las pesquisas correspondientes.

Al no localizar al conductor responsable, se iniciaron las investigaciones con el fin de dar con su paradero y determinar su situación legal.

Más tarde, la motocicleta fue remitida al corralón en turno mediante una grúa con plataforma para liberar la circulación vial en la zona.