Colisión vehicular deja daños cuantiosos

Una colisión vehicular dejó como saldo a una mujer con una lesión en las cervicales, en hechos ocurridos sobre el bulevar Ángel Albino Corzo y crucero con Samuel León Brindis.

El percance vial fue registrado alrededor de las 08:20 horas, cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio, concretamente sobre el carril de poniente a oriente.

Choque por alcance

Ahí se informó que una camioneta particular al parecer no guardó su distancia y terminó estrellándose por alcance contra un vehículo particular Hyundai, con patentes de circulación de Chiapas.

Del impacto, una mujer que iba en el sedán resultó con una lesión en las cervicales.

En consecuencia, minutos después se constituyeron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento de lo sucedido.

Intentan llegar a un acuerdo

Asimismo, se indicó que iban a intervenir las aseguradoras para buscar conciliar y llegar a un acuerdo económico y armonioso entre las partes.

Finalmente, una grúa con plataforma se encargó de remolcar a las unidades involucradas y remitirlas al corralón en turno.