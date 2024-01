Colisión vehicular deja daños materiales

Con daños materiales se saldó un accidente de tránsito sobre el bulevar Ángel Albino Corzo, a la altura de la rotonda, al oriente de Tuxtla Gutiérrez.

El hecho fue registrado alrededor de las 09:10 horas, por lo que las autoridades informaron que un colectivo de la ruta 95 no guardó su distancia y terminó estrellándose contra una camioneta particular. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal señalaron que ambas partes buscarían llegar a un acuerdo económico.

Se indicó que las aseguradoras iban a solucionar el problema debido a que la unidad particular recién había salido de la agencia.

Una hora más tarde los vehículos fueron movidos del lugar con el apoyo de una grúa con plataforma.