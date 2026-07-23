Colisión vehicular en pleno centro de Tuxtla

Un presunto corte de circulación originó un accidente de tránsito sobre la zona centro de la ciudad capital, lo que propició que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaran al sitio.

El reporte indicaba que la colisión se dio en la 4a. Oriente, entre avenida Central y 1a. Sur, en pleno corazón de Tuxtla.

Ahí, se informó que un automovilista que se desplazaba en una camioneta y un motociclista protagonizaron el percance vial en esta arteria.

Como saldo de la colisión, una persona resultó con múltiples lesiones en sus extremidades tras el impacto.

De inmediato, y al ver la condición del infortunado ciudadano, agentes viales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias.

En minutos se movilizaron una cuadrilla de socorristas, quienes le brindaron la atención prehospitalaria. No obstante, tras la valoración se informó este que no ameritaba ser llevado a un nosocomio para mayor atención médica.

Por otro lado, se indicó que el accidente de tránsito se derivó por un presunto corte de circulación.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la transitada zona.