Colisión vehicular por no medir la distancia

En un nuevo percance vial en la ciudad capital, una persona lesionada y daños materiales valuados por miles de pesos dejó como saldo el hecho suscitado sobre el libramiento Norte, a la altura de la 5.ª Poniente.

Era temprano por la mañana, el tráfico comenzaba a hacerse notar cuando llegó el reporte que indicaba que, alrededor de las 08:25 horas, los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal tenían que arribar al sitio mencionado, sobre el carril de poniente a oriente.

Lesionada

Ahí, ya en la vía rápida, se informó sobre la colisión de dos unidades motrices particulares, un Aveo azul metálico y una camioneta Volkswagen blanca.

Como saldo del accidente, una persona resultó con contusiones en sus extremidades tras el impacto de las unidades involucradas.

En consecuencia, y al confirmar heridos, se movilizaron paramédicos que le brindaron la atención prehospitalaria a una dama en desgracia.

Remolcados

Tras la valoración, se informó que la misma no ameritaba ser llevada a un nosocomio para una atención especializada.

Una hora más tarde, tras los trámites y protocolo por estos incidentes, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y remitirlas al corralón en turno, para liberar finalmente la vialidad en esta transitada zona.