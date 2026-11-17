La madrugada vio interrumpida su aparente calma al escucharse el estruendo de los fierros al colisionar. La calle rompió su silencio con el rechinar de las llantas.

Eran alrededor de las 03:20 horas cuando se registró un aparatoso accidente en la zona céntrica de Tuxtla Gutiérrez, donde se informó además de una persona gravemente lesionada y daños materiales cuantiosos, que fue el saldo.

Atienden a conductores

Tras darse información sobre hecho en cuestión, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la calle Central y 2a. Norte, justo en la intersección de ambas vialidades del corazón capitalino.

Ahí, los agentes fueron informados y corroboraron que dos vehículos particulares protagonizaron un estruendoso percance de tránsito.

Sin embargo, tras la fuerte colisión, una de las unidades terminó volcando sobre la carpeta asfáltica.

Al corralón

Al ver la situación en el lugar de la emergencia, acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes les brindaron la atención prehospitalaria a los conductores implicados.

Tras la valoración de ambos, una persona tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada.

Más de una hora después, al dar las 04:20 horas, una grúa con plataforma se encargó de remolcar y remitir al corralón en turno las unidades involucradas.

Concluido los procesos de rigor por incidente vial, la madrugada volvió a su aparente tranquilidad de donde fue despertada.