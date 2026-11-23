Una enfermera y un paciente que iban en una ambulancia de asistencia médica privada resultaron lesionados al ser impactada la misma por un automóvil en el centro de Tapachula, la tarde de este domingo.

Fue en el cruce de la 3ª. avenida Sur y calle Central Oriente en donde ocurrió el fuerte impacto, quedando la unidad médica incrustada contra la fachada de un restaurante, dejando daños materiales de alta consideración.

Semaforazo

De acuerdo con el reporte, el vehículo Honda Accord color blanco, circulaba de norte a sur sobre la 3ª. avenida y al llegar a la calle Central Oriente, su conductor al parecer no hizo el alto que le marcaba el semáforo, impactando a la ambulancia Skilife del Sistema Integral Hospitalario.

La enfermera y el paciente que trasladaban sufrieron lesiones, incluso este último recibía oxígeno, por lo que en otras ambulancias de servicios de emergencias fueron trasladados ambos para recibir atención especializada.

El conductor de la unidad médica resultó solamente con crisis nerviosa, en tanto se dijo que quien conducía el automóvil particular era menor de edad.

Labores de apoyo

Paramédicos de Halcones Rojos y de la Cruz Roja atendieron a los lesionados. Mientras que la ambulancia terminó incrustada contra el restaurante La Fonda Inn, por lo que acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos para intervenir ya que se presentó derrame de diésel.

Por su parte, elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se hizo cargo de las investigaciones para determinar la forma en que ocurrió el percance y las responsabilidades.

Las dos unidades involucradas presentaron daños severos, considerados en pérdida total.