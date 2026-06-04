Colisiona combi con automóvil particular

Crisis nerviosa entre los pasajeros y daños materiales cuantiosos, fue el saldo del choque automovilístico registrado este miércoles entre una unidad del servicio público y otra particular.

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles sobre la carretera Teopisca-San Cristóbal de Las Casas, a la altura de la comunidad el Escobillal.

Causa

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de transporte público (combi) colisionó contra un automóvil Volkswagen tipo Jetta.

Tras el impacto, el conductor perdió el control de su unidad y salió de la cinta asfáltica, quedando volcada a un costado de la vía.

Automovilistas que circulaban por la zona acudieron de inmediato para auxiliar a los ocupantes de la combi, quienes presentaron crisis nerviosa, mientras llegaban los servicios de emergencia.

Minutos más tarde arribaron elementos de seguridad y personal de auxilio para atender el percance, realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.