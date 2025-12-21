Colisiona en barra de contención de libramiento

Dos personas resultaron lesionadas luego de que el vehículo en el que se desplazaban se estampara contra la barra metálica de contención del libramiento Norte Poniente, a la altura del asta bandera en la capital chiapaneca, luego de que el conductor de un automóvil sedán perdiera el control. Esto dejó como saldo dos personas lesionadas y daños materiales.

De acuerdo con reportes oficiales, fue aproximadamente a las 04:50 horas del sábado cuando se recibió el aviso a los números de emergencia sobre un accidente de tránsito, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y de los cuerpos de auxilio. Al arribar a la zona, las autoridades localizaron un vehículo Volkswagen Vento de color gris, el cual estaba severamente dañado, así como la barra de contención destruida y dos personas con diversas lesiones.

Salió del camino

Las primeras indagatorias señalan que el automóvil se desplazaba de poniente a oriente sobre el libramiento Norte y que, debido al exceso de velocidad, la persona que manejaba perdió el control.

El vehículo se impactó primero contra la contención y posteriormente salió proyectado, quedando detenido en medio de la vialidad.

Una cuadrilla de paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, quienes tras ser valorados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones que presentaban.

Agentes de la Policía de Tránsito Municipal acordonaron la zona y realizaron las diligencias para el levantamiento de indicios. Un perito se encargó de recabar evidencias y fotografías con el fin de integrar la carpeta de investigación.

Una grúa con plataforma realizó el retiro del vehículo siniestrado y lo trasladó al corralón, en espera de que el conductor comparezca ante la autoridad para responder por los daños ocasionados a la infraestructura vial y por las lesiones derivadas del accidente.