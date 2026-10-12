Colisiona en guarnición en el libramiento Sur

Un accidente vial registrado sobre el libramiento Sur de la capital chiapaneca dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales de consideración, luego de que un automovilista perdiera el control de su vehículo e impactara contra la guarnición.

El percance fue reportado a la altura del obelisco La Antorcha, en el tramo correspondiente al sentido de poniente a oriente. Tras recibir el aviso, policías de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al lugar de los hechos para verificar lo ocurrido y coordinar las maniobras necesarias.

Exceso de velocidad

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor particular presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control del volante.

El automóvil salió de su trayectoria y se estrelló contra la estructura de concreto, ubicada a un costado de la vía.

La fuerza del choque provocó daños en el compacto y dejó a una persona con contusiones en las extremidades. Paramédicos acudieron para brindarle atención médica y valorar su estado de salud.

Después de la revisión, determinaron que las lesiones no eran graves, así que no fue trasladado a un hospital.

En tanto, los agentes viales llevaron a cabo las diligencias y solicitaron el apoyo de una grúa con plataforma para retirar el vehículo siniestrado. Aproximadamente una hora después del percance, fue remolcado al corralón en turno.

Con ello, las autoridades lograron liberar la vialidad y restablecer la circulación en la zona. Los daños materiales fueron estimados en varios miles de pesos, mientras que las circunstancias exactas del percance quedaron sujetas a las valoraciones.